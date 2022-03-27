  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

» »
Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali
Angel Di Maria'dan milli takıma veda sinyali

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli oyuncu Angel Di Maria, milli formayı büyük ihtimalle bıraktığını duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk ettikleri Venezuela'yı 3-0 yendikleri maçın ardından sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından değerlendirmelerde bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Bana gösterilen inanılmaz sevgi için minnettarım. Bu güzel maç sonrasında yaşananların hayalini hep kuruyordum. Büyük ihtimalle milli takım formasıyla Arjantin'de oynadığım son maça çıktım. Herkese binlerce kez teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkını önceki haftalarda elde eden Arjantin'de Di Maria'nın, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'nin durumuna göre emeklilik kararından vazgeçebileceği belirtiliyor.

Bu sezon PSG'de kariyerinin en kötü sezonunu geçiren Messi, Arjantin-Venezuela maçının ardından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerimi sonlandırabilirim. Bunu gerçekten bilmiyorum. Sadece yakın geleceğe odaklandım." ifadelerini kullanmıştı.

Angel Di Maria, Arjantin formasıyla 120 karşılaşmada 23 gole imza attı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının perde arkası24 Mart 2022 Perşembe 19:40
  • Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı24 Mart 2022 Perşembe 17:10
  • Pogba’nın Dünya Kupası şampiyonluk madalyası çalındı24 Mart 2022 Perşembe 15:30
  • Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye Götürüyor23 Mart 2022 Çarşamba 00:18
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu22 Mart 2022 Salı 19:50
  • Galatasaray’ın stadı panelleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’nda22 Mart 2022 Salı 16:55
  • Domenec Torrent: Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlamıyorum, çok saçma20 Mart 2022 Pazar 19:05
  • Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor19 Mart 2022 Cumartesi 16:30
  • Chelsea'ye üç talip19 Mart 2022 Cumartesi 16:15
  • Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu18 Mart 2022 Cuma 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti