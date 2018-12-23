  • BIST 91.861
  • Altın 214,757
  • Dolar 5,2925
  • Euro 6,0370
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Angelidis: “ABD ile işbirliğimiz stratejik geleceğe sahip”

»
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik geleceğinin bulunduğunu söyledi.
Angelidis: “ABD ile işbirliğimiz stratejik geleceğe sahip”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik geleceğinin bulunduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Angelidis, iki ülke arasındaki işbirliğinin hiçbir ülkenin aleyhinde olmadığını ve Güneydoğu Akdeniz’deki istikrar ile güvenliğin korunmasını hedeflediğini kaydetti.

Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın enerji programının devamı için, bölge ülkeleriyle işbirliği çerçevesinde, egemenlik haklarının tanınmasını garanti altına alacak faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Angelidis, Rusya da dahil dost ülkelere kolaylık sağlamaya devam edeceklerini ve bunun, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı rolün gereği olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Güney Kıbrıs’a ABD askerlerinin yığınak yapacağına dair tepkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Angelidis, Güney Kıbrıs’ın tezinin, askerin hemen uzaklaşması ve Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü bulunması olduğunu anımsatarak, yine de jeopolitik konum göz önünde bulundurularak, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından, üçüncü ülkelerle işbirliği yapılmasını göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Angelidis, Rusya ile silah sistemleriyle ilgili alışverişleri bulunduğunu ve bu çerçevede işbirliği de yapıldığını ifade ederek, bu işbirliğinin, diğer ülkelerle olan işbirliğini etkilemediğini belirtti.

Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili “Türk tehditlerinin” de devam ettiğini; ancak programı etkilemediğini kaydederek, Güney Kıbrıs’ın, egemenlik haklarını koruyabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirdiğine işaret etti.

Röportajda, Mısır ile olan savunma işbirliğine de değinen Angelidis, gerek Mısır’daki askeri sergi, gerekse “Medusa” tatbikatının, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile sürdürdüğü işbirliğinin ve iyi ilişkilerin “meyvesi” olduğunu söyledi.

Angelidis, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak ise, son yıllarda İsrail ile ortak birçok tatbikat yaptıklarını ve iki ülke arasında askeri alanda güven oluştuğunu ifade etti.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE AZALMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın savunma bütçesinde azalma olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın 1995’te 288 milyon Euro ödenek ayrılan yeni silah sistemleri için, 2019 yılındaki bütçede 51,8 milyon Euro ayrıldığı kaydedildi.

Gazete, Savunma Bakanlığı’nın toplam bütçesiyle ilgili detay vermedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tornaridis: “Federal çözümden başka yol yok”23 Aralık 2018 Pazar 13:50
  • Çelebis: “Anastasiadis’in ne demek istediğini anlamıyorum”23 Aralık 2018 Pazar 13:45
  • Grivas müzesine AKEL’den tepki21 Aralık 2018 Cuma 12:55
  • Fotiu Dipkarpaz’ı ziyaret etti21 Aralık 2018 Cuma 12:50
  • AB Komisyonu’ndan Güney Kıbrıs’a mülteciler için 3,1 milyon euro katkı21 Aralık 2018 Cuma 12:45
  • Neofitu “Ulusal Tsunami” konusunda “Sayfayı Çevirdi”21 Aralık 2018 Cuma 12:40
  • Eastmed boru hattında uzlaşı sağlandı21 Aralık 2018 Cuma 12:35
  • Rum Siyasi Partilerden KKTC’deki türk faaliyetleri konusunda açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 11:20
  • TMK 300 Milyon STG tazminata karar verdi, başvurularda ise artış var21 Aralık 2018 Cuma 11:10
  • Anastasiadis: İşleyebilirlik güvenceye alınmadan dönüşümlü başkanlık yok19 Aralık 2018 Çarşamba 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti