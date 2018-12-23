Angelidis: “ABD ile işbirliğimiz stratejik geleceğe sahip”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik geleceğinin bulunduğunu söyledi.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin stratejik geleceğinin bulunduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Angelidis, iki ülke arasındaki işbirliğinin hiçbir ülkenin aleyhinde olmadığını ve Güneydoğu Akdeniz’deki istikrar ile güvenliğin korunmasını hedeflediğini kaydetti.

Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın enerji programının devamı için, bölge ülkeleriyle işbirliği çerçevesinde, egemenlik haklarının tanınmasını garanti altına alacak faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Angelidis, Rusya da dahil dost ülkelere kolaylık sağlamaya devam edeceklerini ve bunun, Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı rolün gereği olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Güney Kıbrıs’a ABD askerlerinin yığınak yapacağına dair tepkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Angelidis, Güney Kıbrıs’ın tezinin, askerin hemen uzaklaşması ve Kıbrıs sorununa BM parametreleri çerçevesinde iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü bulunması olduğunu anımsatarak, yine de jeopolitik konum göz önünde bulundurularak, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından, üçüncü ülkelerle işbirliği yapılmasını göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Angelidis, Rusya ile silah sistemleriyle ilgili alışverişleri bulunduğunu ve bu çerçevede işbirliği de yapıldığını ifade ederek, bu işbirliğinin, diğer ülkelerle olan işbirliğini etkilemediğini belirtti.

Habere göre Angelidis, Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili “Türk tehditlerinin” de devam ettiğini; ancak programı etkilemediğini kaydederek, Güney Kıbrıs’ın, egemenlik haklarını koruyabilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirdiğine işaret etti.

Röportajda, Mısır ile olan savunma işbirliğine de değinen Angelidis, gerek Mısır’daki askeri sergi, gerekse “Medusa” tatbikatının, Güney Kıbrıs’ın Mısır ile sürdürdüğü işbirliğinin ve iyi ilişkilerin “meyvesi” olduğunu söyledi.

Angelidis, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğiyle ilgili olarak ise, son yıllarda İsrail ile ortak birçok tatbikat yaptıklarını ve iki ülke arasında askeri alanda güven oluştuğunu ifade etti.

SAVUNMA BÜTÇESİNDE AZALMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın savunma bütçesinde azalma olduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın 1995’te 288 milyon Euro ödenek ayrılan yeni silah sistemleri için, 2019 yılındaki bütçede 51,8 milyon Euro ayrıldığı kaydedildi.

Gazete, Savunma Bakanlığı’nın toplam bütçesiyle ilgili detay vermedi.