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Angelidis Bugün İsrail’e Gidiyor

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Angelidis Bugün İsrail’e Gidiyor
Angelidis Bugün İsrail’e Gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in bugün, İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi maksadıyla İsrail’e gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Angelidis’in bugün başlayacak İsrail ziyaretinin sembolik nitelikli olmadığını ve savunma alanındaki işbirliğini, ilerde askeri sanayide ortak savunma sistemleri üretimine kadar götürmek amaçlı temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete, savunmanın geliştirilmesi ile savunma sanayisinin yaratılmasının Güney Kıbrıs’ın öncelikleri arasında bulunduğunu kaydederken, İsrail’deki savunma sistemlerinin dünyadaki en iyi sistemlerden biri addedildiğini ve

Güney Kıbrıs’ın da, “Türk tahrikleri ve ihlalleriyle bağlantılı olarak” havacılık ve denizcilik sektörlerinde bu tip sistemlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın önceliğinin, enerji güvenliğinin Doğu Akdeniz bölgesinin bütünüyle bağlanması olduğunu kaydeden gazete,  İsrail ile yapılacak işbirliğinin ikili düzeyde kalmayıp, Yunanistan-Güney Kıbrıs savunma doktrini çerçevesindeki eylemlerle bağlanmasının da hedeflendiğini yazdı.

Gazete, Angelidis’in İsrail temasları çerçevesinde İsrailli mevkidaşı Naftali Benet ile görüşeceğini ve görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bölgesel güvenlik ile enerji güvenliği odaklı geliştirilmesinin ele alınacağını kaydetti.

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