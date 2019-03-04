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Angelidis: “Fransa müttefikimiz”

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın müttefiki olduğunu ve bu çerçevede, Fransa ile olan ilişkilerinin yükseltilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu söyledi.
Angelidis: “Fransa müttefikimiz”

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın müttefiki olduğunu ve bu çerçevede, Fransa ile olan ilişkilerinin yükseltilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunulduğunu söyledi.
Politis gazetesinin haberine göre, bir anma töreninde konuşan Angelidis, Politis gazetesinin dünkü manşetinden aktarılan Fransa ile ilgili haberi yorumlayarak, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki istikrarın sağlanmasında önemli bir rolü bulunduğunu ve istikrarın sağlanmasında, müttefik ülkelerle olan işbirlikleri sayesinde başarı sağlanabileceğini kaydetti.
Angelidis, eğer işbirliği konusunda ciddiyetle çalışılırsa, daha da fazlasının yapılabileceğine işaret etti.
 

 

AKEL’DEN ELEŞTİRİ
Gazete, AKEL’in Fransa ile işbirliği konusundaki eleştirilerini de aktardı.
Habere göre AKEL, Fransa ile ne askeri işbirliği imzalandığına, ne de “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün, Fransız Deniz Kuvvetleri’nin daimi demirlediği üs haline getirileceğine dair hiçbir bilgileri bulunmadığını açıkladı.
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, yabancı ülkelerle imzalanan anlaşmaların, sonuçlarının ne olacağı hesaplanarak ve temel hedeflere uygunluk açısından ölçülüp tartılması gerektiğini ifade etti.
Stefanu, temel hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ve müzakerelerde yaşanan çıkmazın devam etmesinin, “bölünmenin” kalıcı hale gelmesini sağlamlaştırdığını belirtti.
Fransa ile imzalanan askeri anlaşmanın, adanın askersizleştirilmesi hedefine uygunluğunu sorgulayan Stefanu, hükümetin aldığı bu gibi kararlarla, hassas dengeleri bozduğunu söyledi.
Habere göre Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis de, aynı konuyla ilgili yorum yaparak, Rum Hükümeti’nin Fransa ile işbirliğine benzeyen diğer işbirliklerini hayata geçirmek için gereken siyasi iradeyi gösteremediğini belirtti.

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