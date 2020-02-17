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Angelidis Münih’te Bölgesel Güvenliği Ele Aldı

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Angelidis Münih’te Bölgesel Güvenliği Ele Aldı
Angelidis Münih’te Bölgesel Güvenliği Ele Aldı

 Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Münih’te katıldığı Güvenlik Konferansı’nda, mevkidaşları ve diğer yetkililerle bir araya gelerek bölgesel güvenlik konuları ile   Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarına yer verdi. 

Habere göre, Angelidis, konferans çerçevesinde bazı mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirirken yuvarlak masa toplantılarına ve Almanya Savunma Bakanı’nın verdiği çalışma yemeğine katıldı.

Angelidis, mevkidaşlarını, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki gelişmeler, yasa dışı nitelediği Türkiye’nin faaliyetleri, Kıbrıs’ın bölgedeki rolü ve Kıbrıs’taki güvenlik durumu konusunda bilgilendirdi. 

Görüşmelerde ortak ilgi alanına giren konuların da ele alındığını yazan gazete, Angelidis’in ayrıca Senatör Robert Menendez ve Amerikan Yahudi Komitesi Yürütme Müdürü David Harris ile de bir araya gelerek, Kıbrıs’taki gelişmeleri, iki ülke arasındaki güvenlik ile savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığını da yazdı.

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