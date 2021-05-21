Angelina Jolie, arılar için arılarla objektif karşısında

Hollywood yıldızı Angelina Jolie; Arılar Günü'nde düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında koruyucu anne sıfatıyla programa katıldı. Sosyal yardım çalışmalarıyla da tanınan Jolie, yüzlerce arı, üstünde gezinirken çekim yaptı. Fotoğraf çekilirken Angelina Jolie hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giydi.

ÇEKİM KARANLIKTA YAPILDI

Arılar sokmasın diye çekim karanlıkta yapıldı Angelina Jolie 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz biçimde durdu. Haziran ayında Fransa’nın Provence bölgesindeki OFA’da başlayacak olan programın amacının gelecek 5 yıl içinde 50 kadını arıcı olarak eğitmek, 25 UNESCO biyosfer rezervinde 2 bin 500 kovan oluşturmak ve 125 milyon arı yetişirmek olduğu belirtildi. Ayrıca eğitim, katılımcı kadınlara kendi arı kovanlarını işletmeyi ve nasıl profesyonel arıcı-girişimci olunacağını öğretmeyi hedefliyor.