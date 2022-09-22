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Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi

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Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan halkı için uluslararası topluma daha fazlasını yapmaları yönünde çağrı yaptı.
Angelina Jolie Pakistan’dan dünyaya seslendi

Pakistan’a sel felaketinden etkilenen halka yardım amacıyla 20 Eylül’de giden Angelina Jolie, başkent İslamabad’daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi’nde (NFRCC) yetkililerle görüştü.

Jolie, burada yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir afet görmediğini belirterek, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyledi.

“DAHA FAZLASINI YAPIN”

İnsani ihtiyaçların önemine dikkatini çeken Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan’daki halk için uluslararası topluma daha fazlasını yapması için çağrıda bulundu.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.

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