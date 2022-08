Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, yönetmen koltuğunda oturduğu Without Blood filminin setinde oğulları Pax ve Maddox'un çalıştığını söyledi.

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Without Blood’ filminin setinde oğullarının da çalıştığını söyledi.

21 yaşındaki Maddox ile 18 yaşındaki Pax’in sette yardımcı yönetmen departmanında çalıştığını paylaşan Jolie, People dergisine “Beraber çok iyi çalışıyoruz” dedi.

"BÜYÜK BİR AİLE GİBİYİZ

Ünlü yıldız, “Set çalışanları iyi olduğunda büyük bir aile gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Jolie'nin oğlu Pax’in daha önce 2017 yılında ‘First They Killed My Father’ filminde çalıştığı da biliniyor.

ÇOCUKLARI HEP YANINDA

Uzun yıllar boyunca çocuklarını spot ışıklarından uzak tutan oyuncu, son zamanlarda kırmızı halı ve etkinliklerde sık sık çocuklarıyla boy gösteriyor.

Yıldız, son olarak Without Blood çekimleri için gittikleri Roma'ya da çocuklarını götürmüştü.

SALMA HAYEK DAHİL OLDU

5. kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Jolie, filmin aynı zamanda yapımcılığını üstlenecek. Filmin kadrosuna son olarak Salma Hayek katılmıştı.

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Jolie ve Hayek, Marvel’ın The Eternals (2021) filminde beraber rol almıştı. Hayek bir röportajında Jolie için “Bana pek çok açıdan çok benzeyen ruh arkadaşımı buldum” ifadelerini kullanmıştı. 55 yaşındaki Meksikalı oyuncu “Onu sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Onu bu proje sayesinde daha iyi tanıdım” demişti.

ADAYLIK KAZANDI

Son olarak yönetmenliğini yaptığı ‘First They Killed My Father’ filmiyle Altın Küre ve BAFTA adaylığı kazanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ın aynı zamanda senaryosunu da yazacak.

Fremantle adlı yapım şirketiyle üç senelik bir anlaşma imzalayan yıldız, bu filminde de savaşın etkilerini ele alacak. Film, savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alacak.

İSİMSİZ ŞİKAYETÇİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, resmi olarak 2020 yılında boşanan altı çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, henüz ayrılmadan önce özet jette geçen şiddet olayında isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Puck’ta yayınlanan bir rapora göre, Jolie FBI yetkililerine Pitt’in kendisine ve çocuklarına özet jetteyken ‘fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladığı’nı söyledi. Raporlara göre Pitt’in Jolie’yi uçağın arka odasına götürdüğü ve onu omuzlarından sarsarak “Bu aileyi mahvediyorsun” dediği belirtildi.

2016 yılında gerçekleşen hadisede, Jolie’nin vücudunda bazı yaralanmalar olduğu belirtildi. Jolie, aynı zamanda Pitt’in devamlı içki içtiğini ve üzerine içki döktüğünü iddia etti.

Pitt ve avukatları ise tüm suçlamaları reddetmişti.