 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.363
  • Altın 146,346
  • Dolar 3,7477
  • Euro 4,0256
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAParis'te bıçaklı bir kişiyi polis vurdu

Angelina Jolie'den Trump tepkisi!

» »
Angelina Jolie'den Trump tepkisi!
Angelina Jolie, Donald Trump'ın mülteci politikalarını eleştirdi. Jolie, Trump'ın ateşle oynadığını söyledi.

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie  New York Times gazetesi için yazdığı bir makalede ABD başkanı Donald Trump’ın mülteci politikasını eleştirdi.

 Angelina Jolie New york Times’da yayınlanan yazısında mültecilerin savaşın hışmına maruz kalmış ve zalimlerin hedefi olmuş kadın erkek ve çocuklar olduğunu söyledi. Donald Trump’ın böylesi üst düzey bir kararla “terörist unsurları ABD’den uzak tutabileceği” iddiasına ilişkin Angelina Jolie, “Küresel mülteci krizi ve terörizm tehdidi karşısında sınırlarımızı nasıl koruyabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerektiği doğrudur. Her devlet vatandaşlarının ihtiyaçları ve uluslarararası yükümlülükleri arasında bir denge kurmalıdır ama kararlarımızı korkularımız değil, gerçek verilere dayanarak almalıyız” dedi.

 'ZAYIFI EZMENİZ GÜÇLÜ OLDUĞUNUZU GÖSTERMEZ’

 Hepsi yabancı topraklarda doğmuş olan altı çocuğun annesi olduğunu hatırlatan Angelina Jolie gururlu bir Amerikalı olarak ülkemizin bütün milletlerden çocuklar için güvenli olmasını isteyeceğini vurguladı. Jolie, dine dayalı ayrımcılığın ateşle oynamak anlamına geldiğini söyleyerek “zayıfı ezmenin güç göstergesi sayılamayacağını, zaten uzun süre detaylıca sorgulanan mültecilerin terörist olmak bir yana genellikle terör mağduru olduklarını” belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'de mahkûmlar hapishane görevlilerini rehin aldı02 Şubat 2017 Perşembe 12:29
  • Trump Avustralya Başbakanı ile tartıştı02 Şubat 2017 Perşembe 11:50
  • ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri devam ediyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:17
  • Kanada, sığınmacı planını Trump için değiştirmeyecek01 Şubat 2017 Çarşamba 10:49
  • Demokratlardan Trump’ın kabinesine fren01 Şubat 2017 Çarşamba 09:38
  • Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine adayını açıkladı01 Şubat 2017 Çarşamba 09:27
  • 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini açıklandı31 Ocak 2017 Salı 12:45
  • FARC'ın son yürüyüşü başladı31 Ocak 2017 Salı 12:20
  • ABD Başkanı Trump'ın vize yasağına tepkiler sürüyor31 Ocak 2017 Salı 10:37
  • "Trump'ın kararnamesi 20 bin mülteciyi etkileyecek"31 Ocak 2017 Salı 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti