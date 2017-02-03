Angelina Jolie'den Trump tepkisi!

Angelina Jolie, Donald Trump'ın mülteci politikalarını eleştirdi. Jolie, Trump'ın ateşle oynadığını söyledi.

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie New York Times gazetesi için yazdığı bir makalede ABD başkanı Donald Trump’ın mülteci politikasını eleştirdi.

Angelina Jolie New york Times’da yayınlanan yazısında mültecilerin savaşın hışmına maruz kalmış ve zalimlerin hedefi olmuş kadın erkek ve çocuklar olduğunu söyledi. Donald Trump’ın böylesi üst düzey bir kararla “terörist unsurları ABD’den uzak tutabileceği” iddiasına ilişkin Angelina Jolie, “Küresel mülteci krizi ve terörizm tehdidi karşısında sınırlarımızı nasıl koruyabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerektiği doğrudur. Her devlet vatandaşlarının ihtiyaçları ve uluslarararası yükümlülükleri arasında bir denge kurmalıdır ama kararlarımızı korkularımız değil, gerçek verilere dayanarak almalıyız” dedi.

'ZAYIFI EZMENİZ GÜÇLÜ OLDUĞUNUZU GÖSTERMEZ’

Hepsi yabancı topraklarda doğmuş olan altı çocuğun annesi olduğunu hatırlatan Angelina Jolie gururlu bir Amerikalı olarak ülkemizin bütün milletlerden çocuklar için güvenli olmasını isteyeceğini vurguladı. Jolie, dine dayalı ayrımcılığın ateşle oynamak anlamına geldiğini söyleyerek “zayıfı ezmenin güç göstergesi sayılamayacağını, zaten uzun süre detaylıca sorgulanan mültecilerin terörist olmak bir yana genellikle terör mağduru olduklarını” belirtti.