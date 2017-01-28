Angelina normale döndü mü?

Uzun zamandır sadece Brad Pitt ile olan boşanma davasıyla gündemde olan Angelina Jolie, şimdi de ünlü Fransız kozmetik markasının yüzü olmasıyla gündemde. Bu durum çevresi tarafından "Normale dönmeye" başladı diye yorumlandı!

Geçtiğimiz yıl Brad Pitt ile yollarını ayırmaya karar veren, sansasyonlarla gündemden düşmeyen Angelina Jolie, Fransız kozmetik markası Guerlain'ın çıkaracağı yeni parfümün yüzü oldu. Marka, parfümü hazırlarken Jolie’den ilham almış. Her ne kadar henüz parfümün içeriği hakkında bir bilgi verilmese de, Jacques Guerlain kadınların notalarını taşıyan bir parfüm olacağını belirtti.

Mon Guerlain adı verilen parfüm martta piyasada olacak. Angelina Jolie, kampanyadan kazanacağı parayı şimdiden bir yardım kuruluşuna bağışlamış!