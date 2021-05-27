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Angolemli: Adalı cinayetinin "Meclis Tutanakları" vekillere neden verilmiyor?

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Angolemli, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Meclis’te geçmişte oluşturulan komite tutanaklarının milletvekillerine verilmediğini belirterek, bunun yanlışlığına dikkat çekerek, kimin hangi amaçla bu kararı verdi
Angolemli: Adalı cinayetinin "Meclis Tutanakları" vekillere neden verilmiyor?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Angolemli, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili Meclis’te geçmişte oluşturulan komite tutanaklarının milletvekillerine verilmediğini belirterek, bunun yanlışlığına dikkat çekerek, kimin hangi amaçla bu kararı verdiğini sordu. 

TDP Milletvekili Angolemli bugün Meclis’te Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, bu sabah Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili geçmişte Meclis’te oluşturulan komite tutanaklarını istediğini ancak tutanakların kendisine verilmediğini söyledi. Geçmişte o komitede yer alan kişilerin ‘Bunların gizli olması kararı aldığını’ ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen tutanakların milletvekillerine verilmediğini belirten Angolemli, “Buna kim karar verdi? diye sordu.

Komite üyelerinin çalışmalarını sağlıklı sürdürmesi için kendi aralarında bir karar alabileceğini, ancak aradan yıllar geçtikten sonra bunun Milletvekillerinin öğrenmesi gerektiğini kaydeden Angolemli, aradan 25 yıl geçmesine rağmen bu tutanakların okunmasının niye engellendiğini sordu.

Genel Kurul’un konuyla ilgili ‘okunamaz’ kararı vermedikçe bunun engellenmemesi gerektiğini belirterek, Meclis Başkanlığını göreve davet eden Angolemli, aksi takdirde kafalarda bir sürü soru işaretinin geleceğini kaydetti.

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