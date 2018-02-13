Angolemli: “Bet salonları üzerine gidilmeli”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de “Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz” diyerek başladığı konuşmasında, yeni hükümetin halkta bir umut yarattığını belirtti.

Halkın hükümetten beklentisinin hesap sorulması olduğunu dile getiren Angolemli bunun için bazı kişilerin dokunulmazlıklarının kalkması gerektiğini, bunu da yapacaklarını kaydetti.

Halkın siyasete olan güveninin tesis edilmesi için bunun gerekli olduğunu kaydeden Angolemli, dünyadaki örneklerin aksine KKTC’de hiçbir bakan ya da milletvekilinin adalet önüne çıkmadığını kaydetti.

Birleşik faizin, dövizdeki dalgalanmaların halkın belini büktüğünü, hükümetin bu konuları ele alması gerektiğini anlatan Angolemli, gıda güvenliği konusunda da gereğinin yapılması gerektiğini ifade etti.

“BET SALONLARI ÜZERİNE GİDİLMELİ”

Angolemli “Yuvalar bir bir yıkılmaktadır, hükümetin acımasızca bet salonlarının üzerine gitmesi gerekir” dedi.

Çiftçiye, hayvancıya mazot sağlanması gerektiğini dile getiren Angolemli, ağılların köylerin dışına alınması gerektiğini belirtti.

Müzakereler konusunda Meclis’te ortak bir karara varılması gerektiğini kaydeden Angolemli, böyle bir ortak kararın dünyada yankı yaratacağını söyledi.