Angolemli: "Bin 500 TL işverene verdiniz de çalışana ulaştı mı diye merak ettiniz mi hiç?"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programını değerlendirdi.

Angolemli, pandemi dönemini atlatmak için herkese eşit ve adil davranmanın önemine işaret ederek, askerlerin rütbesine göre izne çıkabiliyor olmasını eleştirerek, “1500 TL dağıtıyoruz” diyenler olduğunu berlirtti ve onlara seslenerek “Bu parayı işverene verdiniz de çalışana ulaştı mı diye merak ettiniz mi hiç?” diye sordu.

Vergi kaçağı, kayıt dışı ekonomi konusunda programda yer alanların, yıllardır gündeme getirilen ancak çözüm bulunamayan konular olduğunu belirten Angolemli, dünyanın gelişmiş ülkelerinde bu sorunların tüm çalışanların sendikalı olmasını zorunlu kılarak çözüldüğünü vurguladı.

Pandemi konusunda karar alınırken paydaşlara da danışılması gerektiğini ifade eden Angolemli, kısa süre önce yaşanan sıkıntıların görüş alınsa yaşanmayacağını belirtti.