Angolemli: “Bundan önceki hükümet de denetimden acizdi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, “İleride göreceksiniz veteriner hizmetleri bile özelleştirilecek” diyerek, hellimin bile kontrol edilemediğine dikkat çekti.

Hellimin dahi denetlenemediğini, sadece bu hükümetin değil, bundan önceki hükümetin de denetimden aciz olduğunu vurgulayan Hüseyin Angolemli, veterinerlerin araziye gidebilmesi için koşulların daha fazla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“BU GİRİŞLE SÜT KURUMU ÖZELLEŞECEK, ÇÜNKÜ BÖYLE GİDERSE BATACAK”

“Kurban Bayramı geçti, kaç denetim yapıldı, kaç defa yanlış yerde kesildi?” sorusunu yöneten Angolemli, bunların tam olarak bilinmediğini, çünkü Kurban Bayramı’nda dahi denetimlerin tam olarak yapılmadığını söyledi.

Süt konusunda bile bir yere varılamadığının altını çizen TDP Milletvekili, üreticinin ödenmediğini, bu girişle Süt Kurumu’nun özelleşeceğini, çünkü batacağını savundu.