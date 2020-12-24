Angolemli: “Hellimin tescili”nde aynı hataya düşülmesin

Meclis’te ilk güncel konuşmayı Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli “hellimin tescili” başlığıyla yaptı.

Önceleri İngiltere’ye tarım ürünleri satılabiliyorken açılan davalar ve ABAD’a avukat gönderilmemesi sonucu bu yolun kapatıldığını kaydeden Angolemli, dönemin yönetimini eleştirdi.

Bugün hellimin tescili konusunda aynı hataya düşülmemesini isteyen Angolemli, küçükbaş hayvancılık ve hellim üretimi konusunda denetime ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

10 bin ton arpanın bazı kesimlere peşkeş çekildiği iddialarına değinen Angolemli, bu konunun açığa çıkarılmasını istedi.

Tarım sektörüne gerekli önemin verilmesini isteyen Angolemli, tarım yapan memurlar ve iş insanlarıyla sadece tarımla uğraşanların ayrılmasını da talep etti.