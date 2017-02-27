Angolemli: "Herkes af bekler duruma getirildi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı üzerine söz alan CTP milletvekili Birikim Özgür, seyrüsefer aflarının sık sık gündeme gelmesinin sorun teşkil ettiğini, devlet ciddiyeti ile bağdaşmadığını söyledi.

Yazda bu konuda hukuki süreç yaşandığını, uygulamanın sekteye uğradığını, vatandaşlara karşı eşitsizliğin meydana geldiğini söyleyen Özgür, buna yönelik olarak yasaya onay vereceklerini kaydetti.

Özgür, bundan sonra seyrüsefer uygulamasının nasıl olacağını sordu.

ANGOLEMLİ: "HERKES AF BEKLER DURUMA GETİRİLDİ"

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, herkesin af bekler duruma getirildiğini, vergi ödeyenlerin cezalandırılır duruma düşürüldüğünü kaydetti.

TBMM’de vergisini vermeyenler af edilirken, verenlerin de ödüllendirildiğini dile getiren Angolemli, meydana gelen eşitsizliğin ortadan kalkması adına olumlu oy vereceklerini belirtti.

Angolemli, vergi ödeyenlerin vergilerinin bir defaya mahsus olarak düşürülebileceğini söyledi.

Girne’de bir yabancının motorla kaza yaparak hayatını kaybettiği kazaya değinen Angolemli, çoğu öğrenci ve yabancı olan bu paketçilerin trafikte tehlike yarattığını kaydetti.

Trafikte orta refüjlerin yapılması gerektiğini söyleyen Angolemli, elde edilen vergileri trafikte güvenliği sağlamak için kullanmak gerektiğini ifade etti.

TATAR: "AFLAR HOŞ DEĞİL AMA TEMİZLEMEK İÇİN BU KARARI ALDIK"

UBP milletvekili Ersin Tatar, afların hoş olmadığını ancak birikenleri temizlemek için bu kararı aldıklarını söyledi.

Ülkede 177 bin kayıtlı araç olduğunu, 28 bin aracın seyrüseferi geçmiş ve kayıtsız bir durumda olduğunun tespit edildiğini belirten Tatar, af kararının alındığını, bundan sonraki süreçte etkin denetim yapılması gerektiğini, ödemeyenlerin sıkı şekilde takip edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Tatar, hükümetin süratle karar alması ve uygulamaya geçmesini istedi.

SOYER: "SEYRÜSEFER KONUSU NASIL ÇÖZÜLECEK?"

CTP milletvekili Ferdi Sabit Soyer, seyrüsefer konusunun nasıl çözüleceğini sordu.

Petrol fiyatlarında oynak bir zemin olduğunu dile getiren Soyer, fiyatın ne olacağının belli olmadığını ifade etti.

E-devletin nerede olduğunu soran Soyer, bir kişinin seyrüsefer ruhsatının bitip bitmediğini bir düğmeye basarak tespit edilebileceğini belirtti.

Soyer, diğer tüm işlemlerde de çözümün ana noktasının E-devlet olduğunu söyleyerek, bunun başladığını, geliştiğini ancak sona ulaşmadığını, yürürlüğe girmediğini dile getirdi.

Teknoloji çağında bu konunun artık aşılması gerektiğini söyleyen Soyer, bunu tıkayan faktörün ne olduğunun bulunup, aşılmasına kafa yormak gerektiğini kaydetti.

İhaleye açılacak yollarla ilgili sorunlara değinen Soyer, Değirmenlik-Girne yolunun ihaleye açılmasından memnuniyet duyduğunu ancak Kuzey Sahil Yolu’nda bazı aksaklıklar yaşandığını, diğer yolların da önceliklere paralel düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Önceliğin yollarda güvenliğin sağlanması olması gerektiğini dile getiren Soyer, özellikle arabaların şeritten şeride geçerek kaza yapmasının engellenmesi yönünde adım atılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Soyer, araç ruhsatını düzenli ödeyen ve kaza yapmayan kişilere indirim yapılması önerisinde bulunarak, bunun teşvik edici olacağını söyledi.

DÜRÜST: "KAYITTAN DÜŞMÜŞ ARAÇLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINI HEEFLİYORUZ"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yasa tasarısının kayıttan düşmüş araçların kayıt altına alınmasını hedeflediğini söyledi.

Gönyeli Belediyesi’nin yapacağı alt geçidin doğru bir proje olduğunu, desteklediklerini söyleyen Dürüst, belediyenin Ocak ayında Karayolları Dairesi’nde başvuruda bulunduğunu, aldığı yanıtta yapılacağı zaman Şehir Planlama Dairesi ve Karayolları Dairesi’ne başvurulması gerektiğinin belirtildiğini ancak bu başvuruların yapılmadığını kaydetti.

Dürüst, Ankara’da yollarla ilgili bugün ihalelerin açılacağını, bunun önemli bir olay olduğunu söyleyerek, yapılacak yolların trafiği rahatlatacağını, bir ay sonra başka ihalelerin de açılacağını ifade etti.

Tüm yatırımların KKTC’nin gelişmesi anlamı taşıdığını dile getiren Dürüst, bugün açılacak tekliflerin değerlendirileceğini, Mayıs ayında ihalelerin başlangıcının yapılacağını kaydetti.

Dürüst, korkuluk eksikliklerinin kazalara yol açtığını söyleyerek, ek bütçelerle birçok yola beton korkuluklar konacağını ifade etti.

Dürüst, Gönyeli Çemberi kaçış yollarının ve Akıncılar yolunun da devam ettiğini belirterek, seyrüseferlerle ilgili yeni düzenlemenin de yarın bakanlar kuruluna sunulacağını söyledi.

ANGOLEMLİ: "FOTA YOLU NEDEN ÇÖKTÜ?"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise yeniden söz alarak, yeni yapılan Fota yolunun neden çöktüğünü sordu.

Konuşmaların ardından Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ YARIN TEKRARLANACAK

Genel Kurul’da daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alındı.

Raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçildi. Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim yarın tekrarlanacak.

Genel kurul, seçimin yarın yapılmasını oyladıktan sonra tamamlandı.