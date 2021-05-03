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Angolemli: “İşçilerin Haklarını Budayacak Adımlara Karşıyız”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün Meclis’te hükümet tarafından İş Yasası’nda yapılmak istenilen değişiklik ile özelde sendikalaşma konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Angolemli: “İşçilerin Haklarını Budayacak Adımlara Karşıyız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün Meclis’te hükümet tarafından İş Yasası’nda yapılmak istenilen değişiklik ile özelde sendikalaşma konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

 

Angolemli, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da yetkililer tarafından süslü sözlerle açıklamalar yapıldığını ancak fiiliyata gelince işin renginin değiştiğini kaydetti.

 

TC-KKTC arasında imzalanan protokolün sendikalara yönelik düzenlemeler içerdiğini anımsatan Angolemli, buna ek olarak şimdi de UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin İş Yasasında değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi hakkını ellerinden alma yönünde çalışma yaptığını belirtti. Mevcut yasada Toplu İş Sözleşmesinin yenisi yapılıncaya kadar eskisinin devam ettiğini, ancak yapılmak istenilen değişiklikle 1 yıl içinde yeni sözleşme yapılmazsa eski sözleşmenin de uygulamadan kaldırılmak istendiğini belirten Angolemli, ilgili bakanı konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

 

Yapılmak istenenin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu belirten Angolemli, TDP olarak işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

 

“Özelde Sendikalaşma Mutlaka Hayata Geçirilmelidir”

 

Konuşmasında özelde sendikalaşmanın önemine de değinerek dünyadan örnekler veren Angolemli, “Eğer bir iş yerinde sendikalaşma varsa, o iş yeri kolay kolay vergi kaçıramaz. Orada kaçak iş gücü olamaz. Çalışanların geleceği patronun iki dudağı arasında olmaz” dedi.

 

Özelde sendikalaşmayı bir yaşam biçimi haline getirmemiz gerektiğini kaydeden Angolemli, “4’lü hükümet döneminde de bu konuda ileri adımlar atılmıştı. Şimdiki Bakanın da bu konuda hassasiyeti olduğunu biliyorum. Umarım gereken adımlar atılır” dedi.

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