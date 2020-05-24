Angolemli kaza yaptı, sağlık durumu iyi

Toplumcu Demokrasi Partisi Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli trafik kazası geçirdi.
Karpaz bölgesinden Mağusa’ya dönen Angolemli Çayırova köyü yakınlarında kaza yaptı. Araç içerisinde tek başına olduğu belirtilen Angolemli'nin virajı alamadığı ve kaza yaptığı öğrenildi
Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Angoemli’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kontrol altında tutulan Angolemli’nin bu akşamı hastanede geçirmesi bekleniyor.
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