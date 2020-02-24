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Angolemli: "Koronavirüs için önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz”

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Angolemli: "Koronavirüs için önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz”
Angolemli: "Koronavirüs için önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli mecliste yaptığı konuşmada koronavirüs tehlikesine dikkat çekti.

Angolemli, koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz günlerde bir şahsın hastaneye kaldırılmasının toplumumuzda büyük panik yarattığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu durumla ilgili ne gibi çalışma yaptığını soran Angolemli, “Üniversitelerde okuyan öğrencilerin ülkelerini incelediniz mi? Valizini alan ülkesine gitti tatil nedeniyle. Bu çocuklar şimdi geri gelmeyecek mi?” dedi.

Birçok şehrimizde restoran çalışanlarının öğrenci olduğunu da belirten Angolemli, “Eğer önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz” dedi. Angolemli, koronavirüs konusunun çok önemli olduğunu ifade etti.

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