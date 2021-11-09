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Angolemli Meclise Kuraklığı Sordu

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Angolemli Meclise Kuraklığı Sordu
Angolemli Meclise Kuraklığı Sordu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, kuraklık alanlarının belirlenmesi aşamasında izlenen yöntem ve konuyla ilgili yapılan şikayetlerin yanıtsız bırakılmasıyla ilgili Meclise yazılı soru önergesi sundu. Angolemli, konuyla ilgili 2 adet yazılı sorusunun İçtüzüğün 101’inci maddesi uyarınca Başbakan ve ilgili Bakan tarafından yanıtlanmasını talep etti.

2020-2021 Tarım Sigortası Fonu tarafından kuraklık sahalarının tespit edilmesinde birtakım haksızlıkların yapıldığı, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların bu konuda şikayetçi oldukları, ilgili mercilere yapılan başvuruların ise yanıtsız bırakıldığını belirten Angolemli, bilirkişilerin şikayet edilen bölgelere çağrıldıklarını ancak gitmediklerini, yasal mevzuat gereği kuraklığa ilişkin bilgileri içeren listelerin ilgili yerlere asılmadığının görüldüğünü kaydetti.

Angolemli bu veriler ışığında aşağıdaki soruların yanıtlanmasını talep etti:

  • Listelerin halen ilgili yerlere asılmadığı bu nedenle neye göre şikayet edileceği bilinmemektedir. Mağdur olan kişilerin kuraklığa ilişkin askıları görüp şikayetlerini ilgili yerlere yapmaları sağlanacak mı?
  • Şikayet edilen bölgelere gidilip yeniden değerlendirme yapılacak mı?
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