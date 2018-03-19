Angolemli: "Müşavirlik adaletli şekilde kalkacak"

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, kim ne derse desin, müşavirlik sisteminin kalkacağını vurgulayarak, bu sistemin kalkmasını halkın istediğini, müşavirliğin adaletli bir şekilde kaldırılacağını vurguladı.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, kim ne derse desin, müşavirlik sisteminin kalkacağını vurgulayarak, bu sistemin kalkmasını halkın istediğini, müşavirliğin adaletli bir şekilde kaldırılacağını vurguladı.

Bugün kürsüde Kamu Hizmeti Komisyonu’nun dört dörtlük çalıştığını söyleyen milletvekilleri olduğunu, ancak ülkede dört dörtlük çalışan kurum kalmadığını, her yerin döküldüğünü söyleyen Angolemli, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun da mevcut yapısıyla bir yere gidemeyeceğini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bulunduğu noktaya gelene kadar halkın canına okuduğunu söyleyen Angolemli, “Öyle bir komisyon oluşturmalıyız ki, halkın kafasındaki bütün soru işaretleri silinsin” dedi.

Angolemli, terfi ve nakil konularındaki sıkıntı nedeniyle polisin durumunun çok kötü olduğunu ifade ederek, suçlu bulunan kişilere terfi verildiğini anımsattı.

En önemli konulardan birinin mahkemeler ve işe alımlar konusundaki kurumların adaletli davranması olduğuna dikkat çeken Angolemli, polisin personel sıkıntısı konusuna da değindi.

Angolemli, eğer üniversiteler açıldıysa ve ülkenin nüfusu arttıysa, ona göre önlem alınması ve altyapının hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Angolemli, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.

DENKTAŞ: “TORPİL İDDİALARI SONA ERDİ”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise giderek artan istihdam taleplerinin komisyona aktarıldığını, komisyonun soru bankası aracılığıyla yazılı sınav yaptığını söyleyerek, kişilerin torpil iddialarının sona erdiğini belirtti.

Denktaş, oluşturulacak güvene Meclis’in de katkı koyması gerektiğini kaydetti.

“TEK KİŞİLİK MÜNHALLERE BİLE SINAV YAPILIYOR”

Siyasilerin komisyona müdahil olmadığını, komisyon için “bağımsız ve demokratik değil” söylemenin doğru olmadığını belirten Denktaş, tek kişilik münhallere bile sınav yapıldığını kaydetti.

Denktaş, “İşlerini daha da hızlandırmak için ne yapabiliriz diye konuşalım, talep kimden gelirse gelsin iltimas yapılmıyor” dedi.

Serdar Denktaş’ın konuşmasının ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra 733 milyon 762 bin 300 TL olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başladı.