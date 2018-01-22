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Angolemli Polis Genel Müdürü ile görüştü

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Angolemli Polis Genel Müdürü ile görüştü
Cumhuriyet Meclisi Başkan Hüseyin Angolemli bugün gerek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda, gerek Meclis avlusunda gerekse Meclis çatısında yaşanan istenmeyen olayların meydana gelmesini esefle kınadığını ifade etti.

Angolemli yaşanan güvenlik zaafiyeti konusunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu  Meclis Başkanlığına çağırarak gelişmelerle ilgili malumat aldı ve yasalar çerçevesinde olaylara karışanlar hakkında da gerekli soruşturmanın başlatılmasını istedi.

Angolemli ayrıca Genel Kurul içerisinde cereyan eden olaylarla ilgili olarak Meclis tutanaklarının, ses ve video kayıtlarının da incelenerek Meclis İçtüzüğü uyarınca gerekenin yapılacağını ifade etti. Bu çerçevede demokrasinin ve yasaların KKTC Cumhuriyet Meclisi için vazgeçilmez olduğu, yaşanan olaylar nedeniyle provokasyona gelinmeden uzlaşı kültürü ile halkımıza yakışır şekilde aklı selim olunması gerekliliğine vurgu yapıldı.

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