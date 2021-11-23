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Angolemli: “Polisimize Gerekli Önem Verilmiyor”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, bugün Meclis’te Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.
Angolemli: “Polisimize Gerekli Önem Verilmiyor”

Hüseyin Angolemli, toplumun kendini güvende hissetmesi ve huzur içinde yaşayabilmesi için Polis Teşkilatına büyük görevler düştüğünü, bunun için de polisin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, “Peki biz bu kuruma laik olduğu önemi veriyor muyuz? Bütçeye baktığımda, gerekli önemin verilmediğini, yeterince sahip çıkılmadığını görüyorum” dedi.

Angolemli, “Savaşın üzerinden 40 sene geçtiğini, ancak polisin halen Güvenlik Kuvvetlerine bağlı olduğuna dikkat çeken Angolemli, “O dönem bu Anayasaya kondu ve adına da Geçici 10’uncu madde dendi. Ama geçici değil kalıcı oldu. Hani biz bir devlettik? Ben şimdi hangi bakanı eleştireceğim? Bakmayın Başbakanlığa bağlı olduğunun yazdığına. Bunlar laftır” şeklinde konuştu.

Anayasa’nın geçici 10. Maddesinin kaldırılması gerektiğini hep söylediklerini ancak buna bir türlü yanaşılmadığını belirten Angolemli, “Madem Geçici 10’uncu Maddeye dokunmaya çekiniyorsunuz, o zaman en azından trafik polisini alıp sivilleştirelim” dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki mevzuatın da polislere uygulanmadığını belirten Angolemli, örneğin yaşa bakılmadan 25 yıl çalışan GKK mensupları emekliye ayrılabilirken, 55 yaşını doldurmayan polis mensuplarının senelerini doldurmalarına rağmen emekliye ayrılamadığını, ayrılsa da haklarını alamadıklarını kaydetti.

Polis mensuplarının huzursuz olduğunu, özlük hakları bakımından da haksızlığa uğradıklarını, konuyla ilgili davaların halen mahkemelerde sürdüğüne dikkat çeken Angolemli, Polis mensuplarına haklarını vermek gerektiğini ama maalesef Meclis’te de bu yönde bir irade görmediğini ifade etti.

Polis mensuplarının sayısının yetersiz olduğunu, çoğunun da ciddi bir yük altında çalıştığını belirten Angolemli, partizanca bir sürü gereksiz istihdam yapacağınıza polise istihdam yapınız” dedi.

Polise ve polis teşkilatına önem verilmesi gerektiğini, polis sayının artırılması, araç gerek başta olmak üzere altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini ancak bütçeye bakıldığında maalesef bunun görülmediğini belirten Angolemli, bütçeye ret oyu vereceklerini açıkladı.

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