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Angolemli: "Sayıştay denetimleri 20 yıl geriden geliyor"

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"Mağusa Belediyesi battı mı?"
Angolemli: "Sayıştay denetimleri 20 yıl geriden geliyor"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Komitesi'nin raporlarının ele alındığı sırada söz alan TDP Milletvekili Angolemli, Sayıştay denetimlerinin 20 yıl geriden geldiği eleştirisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin raporlarının ele alındığı sırada söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, Sayıştay denetimlerinin 20 yıl geriden geldiği eleştirisinde bulundu.

Angolemli, “Bu da demek oluyor ki 2019 yılını Sayıştay 20 yıl donra denetleyecek” diyerek, zamanında yapılmayan denetimlerin kurumlara zarar verdiğini belirtti.

Eğitime emlak vergisinin yüzde 15’ini aktaran belediyeyi soran Angolemli, Mağusa’da herkesin belediye ve icraatlarıyla ilgili tedirgin olduğunu dile getirdi. Angolemli, “Mağusa Belediyesi battı mı batmadı mı? Bilmek istiyoruz. Kanalizasyon sorunları var. Mağusa’da kanalizasyondan gelen  pis kokular ne olacak? Sorunlar yakın gelecekte giderilecek mi?” dedi.

 

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