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Angolemli, ülkede kuraklık var, Bakanlık çalışma yapmıyor!

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Angolemli, ülkede kuraklık var, Bakanlık çalışma yapmıyor!
Tarım Bütçesi üzerine söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede kuraklık yaşandığını ancak Hükümetin bu konuda ciddi bir çalışma ve hazırlık yapmadığını ifade etti.

Angolemli, bir çok köyün tohumluk arpa ihtiyacının sağlanamadığını ifade ederek, mazot konusunda da eleştirilerde bulundu.

Pahalı yakıtın çiftçi ve hayvancıya kullandırıldığını söyleyen Angolemli, çiftçi ve hayvancılar için renkli mazota geçilmesi gerektiğini belirtti.

Güney ve Kuzey’de et fiyatlarındaki farklılığa dikkat çeken Angolemli, Güneyde çiftçi ve hayvancının desteklenmesi nedeniyle et fiyatlarının da düşük olduğunu anlattı. Angolemli, Kuzey’de et fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

Güney’den kaçakçılık ve gıda denetimi konusuna da değinen Angolemli, bu konudaki yaptırımların caydırıcı olması gerektiğini vurguladı.

Halka temiz, sağlıklı, gıda maddesi sunulmasının devletin görevi olduğunu ifade eden Angolemli, hiç kimsenin, hiçbir üreticinin halkı zehirlemeye hakkı olmadığını kaydetti.

Balıkçılık konusuna da değinen Angolemli, bu konuda bize sunulan nimetlerden de yararlanılamadığını belirtti.

Süt konusunun da her zaman sorun olduğuna işaret eden Angolemli, bunların imalatçıların zamanında ödeme yapmamasından kaynaklandığını kaydetti.

Süt konusunda zamanla tekelleşme olduğunu, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Angolemli, üreticiyi, imalatçıyla karşı karşıya getirmemek gerektiğini söyledi.

Angolemli, TÜK’ün ve Süt Kurumu’nun tarafsız olması gerektiğini, her gelen hükümetle değişmemesi gerektiğini vurguladı.

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