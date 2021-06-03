Angolemli: “Üretimin, Üreticinin Öneminin Herkes Farkına Varmalı”

Angolemli konuşmasına haklarını almak için günlerdir sokakta eylem yapan hayvan üreticilerini selamlayarak başladı. Üreticiler ile hükümet arasında yapılan görüşmelerin ardından, hükümet tarafından üreticilere yapılan önerilerin yeterli ve net olmadığını belirten Angolemli, “Üreticilerin isteklerine kulak verilmeli, üretimin ve üreticinin öneminin herkes farkına varmalı ve ona göre davranmalıdır” dedi.

Pandemi döneminde üretimin ve üreticinin değerinin tüm dünya tarafından bir daha kanıksandığını belirten Angolemli, bizim yetkililerin de bunun öneminin farkına vararak ona göre davranması gerektiğini kaydetti. Gerçek hayvancı ile tarımcının tanımının yapılması gerektiğini, bu yapılmadığı sürece sorunların çözülemeyeceği gibi, yapılan destek ve yardımların da hiçbir zaman adaletli olmayacağını belirten Angolemli, imalatçının korunarak üreticinin ezilmesi zihniyetinden biran önce vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti. Süt konusunda da imalatçıların korunarak üreticilerin mağdur edildiğini belirten Angolemli, yetkili makamları bu yanlıştan biran önce vazgeçemeye çağırdı.

Pandeminin gençleri tarıma teşvik edilmesi anlamında bir fırsat olabileceğini, dünyanın çeşitli ülkelerinde bu fırsatın değerlendirilerek gençlere iş imkanı yaratıldığını belirten Angolemli, bizim ülkemizde bunun yapılmadığı gibi, tam tersine üreticilerin mağdur edildiğini kaydetti.

Türkiye’den ithalatın halen döviz kuru üzerinden yapıldığını anımsatarak, ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bu konunun da konuşulması gerektiğini kaydeden Angolemli, “Sn. Bakanın burada olması bir fırsattır, bu konu da masaya yatırılmalı ve bu işlemlerin TL üzerinden yapılması sağlanmalıdır” dedi. TC tarafından ülkemize yapılan krediler ile yardımların da döviz üzerinden olduğunu belirten Angolemli, bu konuların “da konuşularak adım atılması gerektiğini ifade etti.

“Taksiciler Daha Fazla Mağdur Edilmemeli”

Ülkede hemen hemen tüm sektörlerin sıkıntıda olduğunu, birçok örgüt eylem yaparken birçoğunun da eyleme hazırlandığını belirten Angolemli, ekonomik anlamda toplumu rahatlatacak adımların atılması gerektiğini aksi takdirde ülkeyi çok zor günlerin beklediğini kaydetti. Örneğin taksiciler 2020 yılında tam olarak çalışmamasına rağmen vergilerinin, izin paralarının hükümet tarafından tam olarak istendiğini belirten Angolemli, “Evine ekmek götüremeyen bu insanlara hem hükümet olarak gerekli desteği vermeyeceksiniz, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışacaksın. Bu nasıl anlayıştır anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.