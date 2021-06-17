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Angolemli: “Yangınlarda En Büyük Sorumluluk Devletindir”

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Angolemli: “Yangınlarda En Büyük Sorumluluk Devletindir”
Angolemli: “Yangınlarda En Büyük Sorumluluk Devletindir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli, Mecliste 1995’den Günümüze kadar olan Orman Yangınlarıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi raporunun görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Birçok konuda olduğu gibi yangın konusunda da devletin, hükümetin başarısız olduğunu belirten Angolemli, örneğin dün Sazlıköy’de yangın çıktığını, nedenini sorduğunda ise elektrik kablolarının otlarla, ağaçlarla iç içe olduğu yanıtını aldığını belirterek, “Bakalım bu gibi daha kaç örnek var, niye önlem alınmıyor” diye sordu.

Raporun 1995 yılından başladığını ancak yıllar geçse de bu acı olaylardan gerekli derslerin alınmadığını belirten Angolemli, kamuda görevli bir yangın mühendisi olmamasının çok büyük eksiklik olarak niteledi ve bu açığın giderilmesi gerektiğini kaydetti. 

Yangınlara müdahale eden vatandaşların araçlarında oluşan hasarların karşılanmasında ya geç kalındığını ya da hiç karşılanmadığını belirten Angolemli, bir yandan yangın konusunda vatandaşları bilinçlendirirken, diğer yandan da yangınlara müdahale etme imkanı olan kişilerin teşviklendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Her yıl onlarca orman görevlisi alındığını, ancak şimdi yangın gözetmeleri için İHA’ların devreye konduğunu belirten Angolemli, bu araçlar devreye girdiğini göre bu amaçla görevlendirilen kişi sayısının yine aynı kalıp kalmayacağını sordu. Angolemli, Yangın helikopteri kiralanması konusundaki görüşmelerin daha şimdilerde yapılmasını eleştirerek, bunun yaz gelmeden halledilmesi gerektiğini kaydetti.

Yapılan yasada yangınları çıkaranlara yönelik cezaların artırıldığını ancak idarecilerin hiçbir cezaya çarptırılmadığını belirten Angolemli, “Koordinasyon Kurulu halen kurulmadı. Yangınlardaki en önemli etkenlerden biri denetimsizlik, ancak hem görevini yapmayan kişiler hiçbir şey olmamış gibi görevlerine devam ediyor, aynı zamanda denetimsizlik nedeniyle de ormanlarımız yanıyor” dedi.    

Rapora göre geçtiğimiz 20 yıl içinde 1083 yangın çıktığını, bunlardan 46 tanesinin kasıtlı çıkarıldığını belirten Angolemli, kasıtlı çıkan yangınlarla ilgili araştırma yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa da ne sonuç elde edildiğinin açıklanmasını istedi.

Yangınların bazılarının bölgelerdeki araç egzozlarından kaynakladığını ortaya konduğunu da belirten Angolemli, bu araçların muayenelerinin yapılması gerektiğini kaydetti.  Angolemli, Orman alanlarında yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

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