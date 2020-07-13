Angolemli: “YYK’yı tebrik ederim, cesaretleri Başbakanda bile yok”

Bir TV kanalının kapatılması konusunda “haberimiz yoktu” açıklaması yapan Yayın Yüksek Kurulu’nu tebrik eden TDP Milletvekili Angolemli, “bu cesaretleri Başbakan Tatar’da bile yok” dedi.
Meclis Genel Kurulunda konuşan TDP milletvekil Hüseyin Angolemli, söz konusu olayın KKTC’nin bir "alt yönetim" olgusu gerçeğini pekiştirdiğini, bunu kabul etmeyenlere maalesef emsal teşkil ettiğini vurguladı.
Angolemli, Yayın Yüksek Kurulu'nun Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.
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