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Angolemli:Biz bir devlet değil miyiz? Tutuklama olmasını benim aklım almaz

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli,Meclis’teki konuşmasında Love Erdoğan” yazılı afişlerin karalanması neden gösterilerek üç kişinin gözaltına alınması ile ilgili konuştu.
Angolemli:Biz bir devlet değil miyiz? Tutuklama olmasını benim aklım almaz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli,Meclis’teki konuşmasında Love Erdoğan” yazılı afişlerin karalanması neden gösterilerek üç kişinin gözaltına alınması ile ilgili konuştu.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

“Nereye gidiyoruz? Koloni mi oluyoruz be arkadaşlar? Biz bir devlet değil miyiz? Tutuklama olmasını benim aklım almaz”” dedi.

Angolemli “Türkiyeli bir partinin gençlik kolları varmış… Kayıtlı mı değil mi bilmiyorum. Afişler asmışlar, bazı gençlerimiz de bu afişere bir şeyler yazmış ve polis gençlerimizi tutukluyor. Memlekette o kadar sorun var, polis bulamazsın ama polis bu konuda alarma geçmiş.İlgili bakanın açıklama yapması lazım” dedi.

 

“Nereye gidiyoruz? Koloni mi oluyoruz be arkadaşlar?” diye soran Angolemli, “Biz bir devlet değil miyiz? Ben hükümeti derhal bu konuda harekete geçmeye davet ediyorum. Tutuklama olmasını benim aklım almaz” dedi

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