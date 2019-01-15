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Angolemli'nin acı günü

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Angolemli'nin acı günü
Angolemli'nin acı günü

Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli'nin eşi Oya Angolemli dün vefat etti.

Oya Angolemli uzun süredir tedavi görmekteydi.

Oya Angolemli'nin naaşı Çarşamba günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenecek cenaze töreni ile defnedilecek.

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