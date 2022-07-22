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Angut çifti Haspolat’ta görüntülendi

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Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Gürses, Haspolat yakınlarında Angut ya da diğer adıyla Angıt kuşlarını görüntüledi.
Angut çifti Haspolat’ta görüntülendi

 

İnsanı büyüleyen doğal güzellikleriyle Kıbrıs’ın kuzeyi Angut (Angıt) kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Doğa Fotoğrafçısı Ahmet Gürses, Haspolat yakınlarında Angut ya da diğer adıyla Angıt kuşlarını görüntüledi.

ARGODA ANGUT KUŞU

Bu kuş türü iniş yaparken rüzgarı arkasına alarak indiği için sağlıklı bir iniş yapamayarak yuvarlanır. Bu özelliğinden teşbih yapılarak argoda da kullanılır. Suna ile birlikte Tadorna cinsinde yer alır. Angut kuşları, yeryüzündeki kuş türleri arasında tek eşli olan nadir türlerden birisi. Eşi ölen angut kuşlarının, başka bir eş ile bağlantı kurmayıp ölen eşinin arkasından yas tuttuğu bilinir. Tibet ile Moğolistan'da ve Slav mitolojisinde kutsal kabul edilmektedir.

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