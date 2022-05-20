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Ani bebek ölümü sendromuna karşı araştırmalar devam ediyor

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Avustralyalı araştırmacılar, ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) için potansiyel bir biyobelirteç belirlediklerini açıklıyor ancak uzmanlar bunun yapbozun sadece bir parçası olduğu konusunda uyarıyor.
Ani bebek ölümü sendromuna karşı araştırmalar devam ediyor

ABD’de her yıl yaklaşık 3.400 bebek ABÖS’den ölüyor. Resmi açıklamalara göre, ani veya bariz bir ölüm nedeni yok. Uzmanlar, hangi bebeklerin ABÖS için risk altında olduğunu veya buna neyin sebep olduğunu henüz bilmiyor.

Avustralya’daki Westmead Çocuk Hastanesi’nde yapılan ve eBioMedicine dergisinde yayınlanan çalışmalarında araştırmacılar, 2016 ve 2020 yılları arasında ABÖS ve diğer bilinmeyen nedenlerden ölen 67 yenidoğandan alınan kan örneklerinde butirilkolinesteraz (BChE) adlı bir enzimin düzeylerini ölçtüler.

Kontrol grubundaki 655 bebeğin kanını incelediler ve ABÖS’den ölen çocukların BChE düzeylerinin yaşayan çocuklardan veya başka nedenlerle ölenlerden önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldular.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

ABÖS genellikle bir çocuk uyurken oluyor. Uzmanlar, bebeğin beyninin nefes almayı ve uyanmayı kontrol eden kısmındaki problemlerle ilişkili olduğunu tahmin ediyor.

BChE, kan basıncı ve solunum gibi işlevleri kontrol eden otonom sistemin bir parçası olan kolinerjik sistemin bir enzimidir. Araştırma yazarları, BChE testlerinin gelecekteki ABÖS vakalarını belirleyip önleyip önleyemeyeceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Hamilelik sırasında sigara içmek, aile öyküsü ve erken doğum gibi noktalar ABÖS için risk faktörleri sayılıyor. Araştırmacılar, hayvanlar üzerindeki çalışmaların pasif içicilik ile düşük BChE arasında bir bağ olduğunu gösterdiğini kaydetti.

CNN’in haberine göre, araştırmanın başındaki isim Dr. Carmel Harrington, 29 yıl önce kendi çocuğunu ABÖS yüzünden kaybetti.

Harrington, “Bebekler mutlu olmadıklarını bize bildiren çok güçlü bir mekanizmaya sahiptirler. Genellikle bir bebek, karnının üzerinde olduğu için uykuda nefes almada zorluk gibi hayati tehlike oluşturan bir durumla karşı karşıya kalırsa, uyanır ve ağlar. Bu araştırma bazı bebeklerin aynı güçlü uyarılma tepkisine sahip olmadığını gösteriyor” dedi.

Harrington, “Artık BChE’nin işin içinde olduğunu bildiğimize göre, bu sonuçları değiştirmeye başlayabilir ve ABÖS’ü geçmişte bırakabiliriz” diye ekledi.

 

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