Ani Gayri Tabi Ölüm (GELİŞME) 

28.07.2023 tarihinde, saat 17:50 sıralarında, Küçük Erenköy açıklarında deniz içerisinde Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeni üzerinde bugün yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve sıvı örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Yürütülen soruşturmada söz konusu cansız bedenin, 23.07.2023 tarihinde Türkiye’nin Mersin sahilinden, kullanımlarındaki tekneyle balık avlamak için arkadaşı ile ayrılan ve teknenin alabora olması sonucu denizde kayıp olarak aranan Uğurcan ÇELİK (E-26) isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.