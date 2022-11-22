Ani Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

1. 20.11.2022 tarihinde, rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitiren Doğancı’da sakin Günay ALPUN (K-80)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 21.11.2022 tarihinde, Küçük Kaymaklı'da kalmakta olduğu ikametgahın yatak odası içerisinde ölü olarak bulunan Marouen KHAMMASSI (E-21)’nin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.