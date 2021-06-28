Ani kalp durması önlenebilir mi?

Ani kalp durması günümüzde çok sık görülen bir durum ve dünyada her yıl 450 bin kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.

Ani kalp durması günümüzde çok sık görülen bir durum ve dünyada her yıl 450 bin kişi bu yüzden hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayfun Gürol, Euro 2020 Danimarka-Finlandiya karşılaşmasında yere yığılan Danimarkalı milli futbolcu Christian Eriksen ile bir kez daha gündeme gelen ani kalp durması ile ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

SEBEPLERİ NELERDİR?

Ani kalp durması damarlarda pıhtı ya da tıkanıklık olduğunda ve bu durum kalbe kan akışını durdurduğunda ortaya çıkar. Tıkanıklık yüzünden, kalp gerekli oksijeni alamaz ve kalp hücreleri ölür. En sık neden (yüzde 80) koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarındaki tıkanmalarla oluşan kalp krizleridir. Diğer nedenler ise kalp kasının bozuklukları nedeniyle oluşan ciddi aritmilerdir. Daha nadir nedenler olarak doğumsal kalp damarlarındaki anomaliler, miyokardit (kalp kası iltihabı), Brugada sendromu (bir çeşit elektriki kalp problemi), Uzun QT sendromları (doğumsal ya da ilaçlara bağlı olabilir), akciğere pıhtı atması sayılabilir.

BELİRTİ VERİR Mİ?

Özellikle ciddi ritm bozuklukları hiçbir belirti vermeden aniden gelişebilir. Kalp damarlarında tıkanmadan kaynaklanıyorsa veya kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası fonksiyon bozukluğu varsa göğüs ağrıları, nefes darlığı, çarpıntı hissi, bayılacak gibi olma veya bayılma gibi şikayetler bize ciddi bir durum olabileceğini gösteren belirteçlerdir.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

– Genetik yatkınlığınız varsa ailenizde erken yaşta ölenler mevcutsa mutlaka kardiyak muayeneden geçin ve belli aralıklarla kontrollerimizi aksatmayın.

– Sigara içiyorsanız bırakın.

– Yeme içme alışkanlığınıza dikkat ederek aşırı yağlı (özellikle katı yağlar) ve karbonhidratlı beslenmeden kaçınarak kilo almamaya çalışın ve düzenli olarak haftada en az 4-5 gün hızlı yürüyüş gibi egzersizler yapın.

– Özellikle yazın terlemeyle su ve elektrolit kayıpları olup kardiyak aritmiler tetiklenebilir. Bu nedenle elektrolit dengenizi sağlamak için her gün 20-50 gr badem veya ceviz gibi kuruyemiş yiyin ve 2.5-3 litre su için.

– Tansiyonunuz yüksekse mutlaka kontrol altına alın.

– 7-40 yaş üstü erkekler ile 45 yaş üstü kadınlar için yıllık olarak kardiyak muayene çok önemli. Bu mevcut durumunuzu anlamanızı ve gerekli tedbirleri almanızı sağlayacaktır.