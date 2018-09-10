  • BIST 92.286
  • Altın 248,757
  • Dolar 6,4564
  • Euro 7,4945
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Ani Ölüm

» »
09.09.2018 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Riccardo SPADOLA (E-78) sırt ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Ani Ölüm

Gazimağusa’da sakin Riccardo SPADOLA (E-78) sırt ağrısı şikayeti ile kaldırılmış olduğu özel bir hastanede kendisine yapılan ilk yardım tedavisinin ardından  kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi akabinde de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sevk edilerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

 Soruşturma devam etmektedir.     

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da cep telefonu hırsızlığı09 Eylül 2018 Pazar 13:01
  • Vadili'de bıçaklama09 Eylül 2018 Pazar 12:58
  • Kapalı Maraş'taki Babutsalarla ilgili Tarım bakanlığı'ndan açıklama27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:11
  • Sanki cephanelik...Tatlısu'da bir evde 4 tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu24 Ağustos 2018 Cuma 20:34
  • Sağlık Bakanlığı o haberleri yalanladı ama servisin kapatıldığını doğruladı!24 Ağustos 2018 Cuma 13:44
  • Aslanköy'de kaza ucuz atlatıladı23 Ağustos 2018 Perşembe 13:55
  • Noyanlar Construciton'da büyük soygun22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:03
  • Son Dakika: Lapta'da yangın20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
  • Mağusa Mutluyaka'da ani ve gayri tabii ölüm16 Ağustos 2018 Perşembe 14:43
  • Gazimağusa'da kayıp şahıs (Gelişme)14 Ağustos 2018 Salı 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti