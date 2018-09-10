Gazimağusa’da sakin Riccardo SPADOLA (E-78) sırt ağrısı şikayeti ile kaldırılmış olduğu özel bir hastanede kendisine yapılan ilk yardım tedavisinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi akabinde de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi sevk edilerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Müteveffanın cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam etmektedir.



