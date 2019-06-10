Dün saat 10.00 sıralarında, Yeni Boğaziçi'nde Natalja KRUTİKOVA (K-70) yatağında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Natalja KRUTİKOVA'nın yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Dün saat 10.00 sıralarında, Yeni Boğaziçi'nde Natalja KRUTİKOVA (K-70) yatağında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Natalja KRUTİKOVA'nın yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
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