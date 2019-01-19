Ani Ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin Rustam Hasanov (E-46) isimli şahıs, bu sabah 01.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Gazimağusa’da sakin Rustam Hasanov (E-46) isimli şahıs, bu sabah 01.30 sıralarında kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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