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Ani Ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti.

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Ani Ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti.
Ani Ölüm: 47 yaşında hayatını kaybetti.

23.09.2019 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Hakan İKTÜ (E-47) Bafra’da kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

     Hakan İKTU'nun    24.09.2019 tarihinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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