Ani ölüm: 54 yaşında otel odasında hayatını kaybetti

07.02.2019 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Güzelyurt’da bir otelde kalmakta olan Bilal KARATEPE (E-54), kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ediyor
07.02.2019 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Güzelyurt’da bir otelde kalmakta olan Bilal KARATEPE (E-54), kalmakta olduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre soruşturma devam ediyor
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