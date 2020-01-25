Ani Ölüm (Gelişme)

23.01.2020 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şehvar ALİSİNANOĞLU (K-82)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
23.01.2020 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Şehvar ALİSİNANOĞLU (K-82)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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