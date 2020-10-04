Ani ölüm (Gelişme)

03.102020 tarihli Basın Bülteni’nde 02.10.2020 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Fatih GİRGİN’in (E-38), kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Müteveffanın 03.10.2020 tarihinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.