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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Ani Ölüm (gelişme): Evinin mutfağında ölü bulunmuştu!

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Ani Ölüm (gelişme): Evinin mutfağında ölü bulunmuştu!
Ani Ölüm (gelişme): Evinin mutfağında ölü bulunmuştu!

23.01.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahın içerisinde ölü olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Zülfiye TOKAY (K-72)’ın yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.  

Polis soruşturması sürüyor

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