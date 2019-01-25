Ani Ölüm (gelişme): Evinin mutfağında ölü bulunmuştu!

23.01.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahın içerisinde ölü olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Zülfiye TOKAY (K-72)’ın yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis soruşturması sürüyor
23.01.2019 tarihinde, kalmakta olduğu ikametgahın içerisinde ölü olarak bulunan Gazimağusa’da sakin Zülfiye TOKAY (K-72)’ın yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.
Polis soruşturması sürüyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.