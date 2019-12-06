Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı

Yedikonuk köyünün sevilen isimlerinden olan Yusuf Gökalp, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
Geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucunda Yusuf Gökalp, kardeşi Adem Gökalp ile 4 yıldır yapay kalp aracılığı ile yaşıyorlardı.
Yedikonuk köyünün sevilen isimlerinden olan Yusuf Gökalp, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
Geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucunda Yusuf Gökalp, kardeşi Adem Gökalp ile 4 yıldır yapay kalp aracılığı ile yaşıyorlardı.
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