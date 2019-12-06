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Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı

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Yedikonuk köyünde geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucundayapay kalp ile yaşayan iki kardeşten biri olan Yusuf Gökalp, dün hyaşamını yitirdi.
Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı

Yedikonuk köyünün sevilen isimlerinden olan Yusuf Gökalp, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdikleri kalp rahatsızlığı sonucunda Yusuf Gökalp, kardeşi Adem Gökalp ile 4 yıldır yapay kalp aracılığı ile yaşıyorlardı.

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