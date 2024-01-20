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Ani ölüm... Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti...

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Yeşilyurt’ta sakin Ahmet EKİCİ (E-67), köy camisinde namaz kılmak için gireceği esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ani ölüm... Namaz kılmak için gittiği camide hayatını kaybetti...

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

19.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta sakin Ahmet EKİCİ (E-67), köy camisinde namaz kılmak için gireceği esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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