Ani ölümde gelişme!

07.02.2019 tarihinde, Güzelyurt’da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Bilal KARATEPE’nin (E-54) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya soruşturma devam ediyor
07.02.2019 tarihinde, Güzelyurt’da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Bilal KARATEPE’nin (E-54) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.
Polisten yapılan açıklamaya soruşturma devam ediyor
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