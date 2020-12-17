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Ani Ölüm(Gelişme) - Songül KISTI'nın ölüm sebebi belirlendi

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Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebi belirlendi
Ani Ölüm(Gelişme) - Songül KISTI'nın ölüm sebebi belirlendi

15.12.2020 tarihinde, Akova’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği”   sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

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