Ani Ölüm(Gelişme) - Songül KISTI'nın ölüm sebebi belirlendi

15.12.2020 tarihinde, Akova’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
15.12.2020 tarihinde, Akova’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Songül KISTI (K-51)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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