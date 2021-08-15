Ani ölümlerle ilgili gelişmeler

1. 13.08.2021 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa KATİPOĞLU (E-64)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 13.08.2021 tarihinde, Tatlısu’da ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mesut MERTER'in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 13.08.2021 tarihinde, Lapta’da ikametgahı içerisinde rahatsızlarak yaşamını yitiren Keith John GAZEY’in (E-73) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

4. 13.08.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içersinde ölü olarak bulunan Mert ŞENOĞLU’nun (E-28) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.



5. 13.08.2021 tarihinde Esentepe – Bahçeli arasında deniz içersinde bulunan kimliği meçhul erkek cesedi üzerinde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Kimlik tespiti henüz yapılamamış olup, soruşturma devam etmektedir.