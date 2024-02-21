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Ani Rahatsızlanma Sonucu Yaşamını Yitiren Yunus Zengin'in Ölümü Araştırılıyor

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Ziyamet'te Aniden Rahatsızlanan Yunus Zengin, Yaşamını Yitirdi: Ölüm Sebebi Araştırılıyor
Ani Rahatsızlanma Sonucu Yaşamını Yitiren Yunus Zengin'in Ölümü Araştırılıyor

Ziyamet'te Ani Rahatsızlık Sonucu Yaşamını Yitiren Yunus Zengin'in Ölümü Şaşkınlık Yarattı

20 Şubat 2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Ziyamet'te yaşayan 42 yaşındaki Yunus Zengin, ikametgahında ani bir rahatsızlık geçirdi. Hızla müdahale için Yenierenköy Sağlık Ocağı'na kaldırılan Zengin, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, ailesi ve çevresinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı.

Yapılan ilk incelemelerde, Yunus Zengin'in ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemi yapıldı. Otopsi sırasında kan ve doku örnekleri alındı. Ancak, kesin ölüm sebebi için detaylı tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Yetkililer, ölüm sebebinin netleşmesi için gerekli tüm adımların titizlikle takip edileceğini belirtti.

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