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Ani ve gayri tabii ölüm

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Ani ve gayri tabii ölüm
15.01.2018 tarihinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “bağırsak kangreni ” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Uzun zamandan beridir Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi görmekte olan ve 12.01.2018 tarihinden beridir de kronik yoğun bakım servisinde tedavi gören Yılmaz Haydar DOLMACI (E-70), 14.01.2018 tarihinde, saat 14:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.

15.01.2018 tarihinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “bağırsak kangreni ” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.          

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